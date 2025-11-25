Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Taliban: Serangan Udara Pakistan Tewaskan Setidaknya 9 Anak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |17:51 WIB
Taliban: Serangan Udara Pakistan Tewaskan Setidaknya 9 Anak
Lokasi ledakan di Khost, Afghanistan, pada 14 Agustus 2023. (Foto: Global Look Press)
JAKARTA – Serangan udara Pakistan yang terjadi Senin (24/11/2025) malam di sebuah rumah di Provinsi Khost, Afghanistan selatan, telah menewaskan setidaknya sembilan anak, kata juru bicara pemerintahan Taliban pada Selasa (25/11/2025).

Pemboman di Khost juga menewaskan seorang perempuan, sementara serangan di Kunar dan Paktika melukai empat warga sipil, kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, di X.

“Tadi malam sekitar pukul 12 di Distrik Gorbuz, Provinsi Khost, di wilayah Mughalgai, pasukan invasi Pakistan mengebom rumah seorang warga sipil setempat, Waliat Khan, putra Qazi Mir,” kata Mujahid, sebagaimana dilansir RT. “Akibatnya, sembilan anak [lima laki-laki dan empat perempuan] serta seorang perempuan gugur, sementara rumahnya hancur.”

Serangan tersebut merupakan tantangan serius bagi gencatan senjata yang disepakati antara Kabul dan Islamabad bulan lalu.

Kedua negara tetangga tersebut bentrok pada Oktober, menewaskan puluhan orang, dalam kekerasan terburuk sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada 2021.

 

