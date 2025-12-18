Jet Tempur F-16 Thailand Bombardir Pusat Penipuan dan Judi di Kamboja

Sebuah bangunan rusak yang disebut pihak Kamboja akibat pengeboman jet tempur F-16 Thailand. (Foto: X)

JAKARTA – Kamboja pada Kamis (18/12/2025) mengklaim bahwa Thailand melakukan serangan udara baru dengan jet F-16 di Provinsi Preah Vihear. Menurut media lokal Fresh News, jet Thailand membombardir daerah Phnom Kmoch dan Puncak Sbeak pada Kamis pagi.

“Pasukan Kamboja akan terus melindungi integritas teritorial dan martabat nasional Kamboja dengan tekad yang teguh,” kata Kementerian Pertahanan negara itu menurut laporan tersebut, sebagaimana dilansir TRT World.

Tentara Kerajaan Thailand pada Kamis mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan lebih dari enam bangunan yang digunakan oleh jaringan penipuan transnasional, termasuk kasino dan hotel, sejak konflik kembali berkobar pada 7 Desember, menurut situs berita lokal The Nation.

Media Kamboja melaporkan situasi tenang di perbatasan pada malam sebelumnya.

Seorang utusan khusus China untuk urusan Asia juga akan melakukan “perjalanan diplomasi bolak-balik ke Kamboja dan Thailand dalam upaya menjembatani kedua belah pihak untuk membangun kembali perdamaian sesegera mungkin” pada Kamis.

Sejak konflik dimulai 12 hari lalu, setidaknya 55 orang tewas di kedua pihak.