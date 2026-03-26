Bareskrim Tangkap Pemilik Klub Malam Terkait Narkoba di Jaksel

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap manajer, dan pemilik tempat hiburan malam White Rabbit di Jakarta Selatan terkait dugaan peredaran narkoba.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengungkapkan penangkapan kedua tersangka merupakan hasil pengembangan dari penggeledahan yang dilakukan pada Selasa, 17 Maret 2026.

Dari pemeriksaan terhadap lima tersangka awal, penyidik menemukan adanya keterlibatan pihak manajemen. Dua nama yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Yaser Leopold Talatahu selaku Manajer Operasional dan Alex Kurniawan sebagai Direktur sekaligus pemilik.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka karyawan, diperoleh keterangan adanya keterlibatan pihak manajemen,” ujar Eko, Rabu (25/3/2026).

Eko menjelaskan, Yaser diduga memberikan persetujuan atas pemesanan narkotika oleh tamu melalui pelayan. Sementara Alex berperan memberikan jaminan keamanan terhadap aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.