Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Tangkap Pemilik Klub Malam Terkait Narkoba di Jaksel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |00:10 WIB
Bareskrim Tangkap Pemilik Klub Malam Terkait Narkoba di Jaksel
Penangkapan narkoba (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap manajer, dan pemilik tempat hiburan malam White Rabbit di Jakarta Selatan terkait dugaan peredaran narkoba.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengungkapkan penangkapan kedua tersangka merupakan hasil pengembangan dari penggeledahan yang dilakukan pada Selasa, 17 Maret 2026.

Dari pemeriksaan terhadap lima tersangka awal, penyidik menemukan adanya keterlibatan pihak manajemen. Dua nama yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Yaser Leopold Talatahu selaku Manajer Operasional dan Alex Kurniawan sebagai Direktur sekaligus pemilik.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka karyawan, diperoleh keterangan adanya keterlibatan pihak manajemen,” ujar Eko, Rabu (25/3/2026).

Eko menjelaskan, Yaser diduga memberikan persetujuan atas pemesanan narkotika oleh tamu melalui pelayan. Sementara Alex berperan memberikan jaminan keamanan terhadap aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207759//polisi_gerebek_tempat_hiburan_malam-Y0n9_large.jpg
Polisi Gerebek Tempat Hiburan Malam di Jaksel, 5 Orang Ditangkap Terkait Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/338/3207495//penangkapan_narkoba-nTAp_large.jpg
Digerebek di Depan Rumah Makan, 2 Pengedar Ini Nekat Bawa 10 Kg Ganja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207461//peredaran_uang_palsu-R2MC_large.jpg
Waspada! Uang Palsu Mulai Beredar di Purwakarta Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207473//polri-ghjC_large.jpg
Bareskrim Gerebek Warung Nasi Goreng, 4 Pengedar Uang Palsu untuk Lebaran Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207379//polri-N49P_large.jpg
Bareskrim Bongkar Peredaran Ekstasi di Diskotek New Star Club Bali, Manager hingga Waiters Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/337/3207189//polri-TzL0_large.jpeg
Breaking News! Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Tambang Nikel Ilegal di Sulawesi Tenggara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement