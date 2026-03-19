Anutin Charnvirakul Kembali Dipilih Sebagai Perdana Menteri Thailand

JAKARTA - Parlemen baru Thailand pada Kamis (19/3/2026) memilih Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri, mempertahankan politisi konservatif itu di jabatan tertinggi setelah partainya mengalahkan para pesaingnya dalam pemilihan.

"Parlemen ini telah memilih Anutin Charnvirakul untuk menjadi perdana menteri," kata Ketua DPR Sophon Zaram di ruang sidang parlemen, sebagaimana dilansir TRT. Anutin memperoleh lebih dari setengah suara yang diberikan.

Anutin menerima 293 suara dari anggota parlemen yang baru dilantik untuk memenangkan jabatan perdana menteri, dengan saingannya dari partai progresif, Natthaphong Ruengpanyawut, memperoleh 119 suara dan 86 anggota parlemen abstain, kata Sophon.

"Saya berharap dapat tetap berada di posisi saya untuk melayani rakyat selama saya mampu," kata Anutin kepada wartawan sebelum pemungutan suara.

"Mereka yang mengenal saya memahami bahwa setiap kali ada masalah yang memengaruhi masyarakat, saya akan segera menanggapi kebutuhan mereka."