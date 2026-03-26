Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Tangkap Pemilik Klub Malam di Jaksel Terkait Narkoba, Ini Tampangnya!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |08:36 WIB
Bareskrim Tangkap Pemilik Klub Malam di Jaksel Terkait Narkoba, Ini Tampangnya!
Bareskrim tangkap pemilik klub malam di Jaksel terkait narkoba (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap Direktur White Rabbit Alex Kurniawan dan Manajer Operasional Yaser Leopold Talahatu. Langkah ini dilakukan dalam pengembangan kasus dugaan peredaran narkotika di tempat hiburan malam White Rabbit, Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

“Kami mengamankan tersangka Yaser di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Bekasi, dan tersangka Alex di kediamannya di wilayah Serpong Utara, Tangerang Selatan,” ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso, dikutip Kamis (26/3/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, ia menduga peredaran narkoba di White Rabbit berlangsung dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak manajemen. Adapun Yaser selaku Manajer Operasional diduga berperan memberi instruksi dan persetujuan setiap kali ada pesanan narkotika dari tamu melalui pelayan.

Sementara itu, Alex Kurniawan diduga membiarkan praktik tersebut berlangsung dan memberi jaminan keamanan agar aktivitas ilegal itu tidak mengganggu operasional tempat hiburan malam miliknya. Polisi menduga pembiaran tersebut dilakukan demi menjaga jumlah pengunjung dan perputaran bisnis.

“Tersangka Alex mengakui peredaran narkotika di tempatnya sudah berlangsung sejak tahun 2024. Motifnya adalah pembiaran agar usahanya tetap laku. Ia juga menyebut ada sosok berinisial KOKO yang menjadi koordinator peredaran di sana,” kata Eko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207759/polisi_gerebek_tempat_hiburan_malam-Y0n9_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207379/polri-N49P_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207146/polri-ylKR_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206608/viral-O4YG_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206024/narkoba-hF5S_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204439/polri-0BRd_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement