HOME NEWS NASIONAL

Polisi Tangkap Istri dan Anak Bandar Narkoba Koh Erwin, Sita Rumah hingga Gudang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |19:04 WIB
Polisi Tangkap Istri dan Anak Bandar Narkoba Koh Erwin, Sita Rumah hingga Gudang
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap istri dan dua anak dari bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin. Mereka ditangkap terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) peredaran narkotika. 

1. Sita Rumah hingga Gudang

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, pihaknya juga menyita sejumlah aset terkait perkara itu. 

"Barang bukti tindak pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika disita dari ketiga tersangka tersebut, berupa rumah, ruko, gudang, kendaraan bermotor, serta berbagai dokumen terkait," kata Eko, Jumat (24/4/2026). 

Ketiga orang itu adalah Virda Virginia Pahlevi yang merupakan istri dari Koh Erwin. Kemudian, Hadi Sumarho Iskandar dan Christina Aurelia yang merupakan anak Koh Erwin. 

Eko menyebut, ketiga orang tersebut sedang diperiksa intensif oleh penyidik.

"Untuk informasi lebih detail akan disampaikan pada kesempatan selanjutnya setalah ketiga tersangka tersebut tuntas dilakukan pemeriksaan awal," ucap Eko. 

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menangkap 'Koh Erwin' yang menyetorkan uang hingga narkoba kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.

"Benar bahwa DPO Erwin telah ditangkap Tim Gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri," ucap Eko ketika itu. 

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214528/polri-lSHw_large.jpg
Istri dan Anak Bandar Narkoba Koh Erwin Ditahan di Rutan Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214520/narkoba-4rHT_large.jpg
Istri dan Anak Bandar Narkoba Koh Erwin Digiring ke Bareskrim, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214516/polri-fT7m_large.jpg
Penyedia Rekening Tampungan Bandar Narkoba The Doctor Cs Ditangkap, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214460/bandar_narkoba_the_doctor-AX2E_large.jpg
Bareskrim Tangkap 2 Penyedia Rekening untuk Bandar Narkoba Ko Erwin hingga The Doctor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214380/narkoba-pbDo_large.jpg
Detik-Detik Polisi Tangkap Istri dan 2 Anak Bandar Narkoba Koh Erwin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213805/polda_metro_jaya-yQwV_large.jpg
Polisi Bongkar Lab Vape Etomidate di Apartemen Tangerang, 1 WN Malaysia Ditangkap!
