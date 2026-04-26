Lagi Nyabu di Pinggir Rel Kereta Tanah Abang, 9 Pria Ditangkap!

Pelaku nyabu di rel kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat (Foto: Ist)

JAKARTA - Tim Opsnal Subnit Narkoba Polsek Metro Tanah Abang menangkap sembilan orang yang tengah berpesta sabu di pinggir rel kereta api kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penindakan dilakukan pada Jumat 24 April 2026 sore.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung menjelaskan penindakan dilakukan usai muncul sejumlah laporan terkait aktivitas mencurigakan. Polisi langsung menurunkan tim untuk menindaklanjuti informasi itu.

"Begitu ada informasi, kami langsung melakukan penyelidikan dan penindakan. Ini bentuk komitmen kami dalam memberantas narkotika," ujar Reynold, Minggu (26/4/2026).

Sembilan orang ini di antaranya AF, P, A, AFZ, NK, S, AF, F, dan R. Reynold menyampaikan dua di antara para pelaku bahkan kedapatan sedang menggunakan sabu saat petugas tiba di lokasi.

Selain itu, polisi turut menyita barang bukti berupa satu paket sabu seberat 0,18 gram, puluhan alat hisap sabu, cangklong, korek api modifikasi, serta beberapa unit handphone.