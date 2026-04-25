Peredaran Narkotika di Riau Libatkan Jaringan Internasional, Satgas Anti Narkoba Dibentuk

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Riau bersama unsur TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan menggelar Apel Kesiapan Satgas Anti Narkoba di Halaman Kantor Gubernur Riau, Sabtu (25/4/2026). Langkah strategis ini diambil guna menghadapi ancaman peredaran narkotika yang semakin masif di wilayah Provinsi Riau.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa kejahatan narkotika di wilayah Riau tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah melibatkan jaringan lintas negara yang terorganisir.

“Ini sudah luar biasa, kejahatan narkotika terjadi lintas negara. Kita berharap Satgas ini mampu menjalankan tugas dengan maksimal dan menyelamatkan masyarakat Riau,” kata Hariyanto.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut respons yang luar biasa. Langkah konkret dan kolaboratif menjadi satu-satunya pendekatan yang mampu menjawab kompleksitas persoalan narkotika saat ini.

“Oleh sebab itu, diperlukan langkah nyata dan sinergi lintas sektor untuk menyelamatkan masyarakat, khususnya generasi muda kita, dari ancaman narkoba,” ucapnya.