Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Paramiliter RSF Sudan Umumkan Gencatan Senjata Sepihak Selama 3 Bulan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |14:23 WIB
Paramiliter RSF Sudan Umumkan Gencatan Senjata Sepihak Selama 3 Bulan
Konflik Sudan telah berlangsung selama lebih dari dua tahun.
A
A
A

JAKARTA – Pasukan Paramiliter Sudan, Pasukan Dukungan Cepat (RSF), pada Senin (24/11/2025) mengumumkan gencatan senjata kemanusiaan sepihak selama tiga bulan dengan tentara Sudan. Langkah ini merupakan respons terhadap upaya internasional untuk menghentikan kekerasan dan memperluas akses bagi lembaga-lembaga bantuan.

Dalam sebuah pernyataan tertulis, komandan RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, mengatakan bahwa pasukannya dan kelompok-kelompok sekutu telah menyetujui “gencatan senjata kemanusiaan segera yang mencakup penghentian semua tindakan permusuhan selama tiga bulan.”

Dagalo mengatakan bahwa RSF berkomitmen untuk mendukung operasi kemanusiaan dengan mengamankan pergerakan pekerja bantuan, memastikan akses tanpa hambatan ke semua wilayah terdampak, melindungi fasilitas dan gudang milik organisasi lokal maupun internasional, serta memungkinkan tim medis dan bantuan untuk beroperasi dengan bebas.

Ia juga mengumumkan persetujuan RSF atas pembentukan mekanisme pemantauan lapangan untuk mengawasi gencatan senjata, di bawah pengawasan Quad dan Uni Afrika, serta komite tambahan yang bertugas memastikan bahwa bantuan mencapai warga sipil dengan aman.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182430//ilustrasi-WGfn_large.jpg
Pakistan dan Afghanistan Gagal Capai Kesepakatan Damai, Gencatan Senjata Masih Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182314//citra_satelit-ZMf1_large.jpg
Saksi Ungkap Pembantaian Massal di Sudan, Mayat Bergelimpangan di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182060//paramiliter_rsf_merebut_markas_tentara_sudan_di_al_fashir-I0C2_large.jpg
Paramiliter RSF Sudan Setujui Usulan Gencatan Senjata dari AS dan Negara Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181610//citra_satelit_dari_al_fashir_darfur_sudan-wmHM_large.jpg
Pembantaian Massal di Darfur, Darah dan Tumpukan Mayat Terlihat dari Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181180//gaza-q4UO_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 3 Warga Palestina di Gaza, Total 239 Tewas Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180653//warga_sipil_mengungsi_dari_al_fashir-wYty_large.jpg
Saksi Mata Ungkap Kebrutalan RSF di Al-Fashir, Sudan: Ratusan Pria Dikumpulkan dan Dieksekusi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement