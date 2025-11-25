Paramiliter RSF Sudan Umumkan Gencatan Senjata Sepihak Selama 3 Bulan

Konflik Sudan telah berlangsung selama lebih dari dua tahun.

JAKARTA – Pasukan Paramiliter Sudan, Pasukan Dukungan Cepat (RSF), pada Senin (24/11/2025) mengumumkan gencatan senjata kemanusiaan sepihak selama tiga bulan dengan tentara Sudan. Langkah ini merupakan respons terhadap upaya internasional untuk menghentikan kekerasan dan memperluas akses bagi lembaga-lembaga bantuan.

Dalam sebuah pernyataan tertulis, komandan RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, mengatakan bahwa pasukannya dan kelompok-kelompok sekutu telah menyetujui “gencatan senjata kemanusiaan segera yang mencakup penghentian semua tindakan permusuhan selama tiga bulan.”

Dagalo mengatakan bahwa RSF berkomitmen untuk mendukung operasi kemanusiaan dengan mengamankan pergerakan pekerja bantuan, memastikan akses tanpa hambatan ke semua wilayah terdampak, melindungi fasilitas dan gudang milik organisasi lokal maupun internasional, serta memungkinkan tim medis dan bantuan untuk beroperasi dengan bebas.

Ia juga mengumumkan persetujuan RSF atas pembentukan mekanisme pemantauan lapangan untuk mengawasi gencatan senjata, di bawah pengawasan Quad dan Uni Afrika, serta komite tambahan yang bertugas memastikan bahwa bantuan mencapai warga sipil dengan aman.