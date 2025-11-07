Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Paramiliter RSF Sudan Setujui Usulan Gencatan Senjata dari AS dan Negara Arab

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |16:39 WIB
Paramiliter RSF Sudan Setujui Usulan Gencatan Senjata dari AS dan Negara Arab
Militan RSF usai merebut Al Fashir.
A
A
A

JAKARTA – Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter Sudan menyetujui usulan gencatan senjata kemanusiaan dari Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Arab, serta terbuka untuk perundingan mengenai penghentian permusuhan, demikian pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis (6/11/2025).

Baik RSF maupun tentara Sudan telah menyetujui berbagai usulan gencatan senjata selama perang yang telah berlangsung dua setengah tahun, meskipun belum ada yang berhasil. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa mereka tengah berupaya mengakhiri pertempuran di Sudan.

Pengumuman tersebut, yang belum ditanggapi oleh tentara Sudan, muncul kurang dari dua minggu setelah RSF mengambil alih Kota Al-Fashir yang dilanda kelaparan, mengonsolidasikan kendalinya atas wilayah Darfur yang luas di bagian barat.

"Pasukan Dukungan Cepat juga berharap untuk segera melaksanakan perjanjian tersebut dan memulai diskusi mengenai pengaturan penghentian permusuhan serta prinsip-prinsip dasar yang memandu proses politik di Sudan," demikian pernyataan RSF, sebagaimana dilansir Reuters.

Awal pekan ini, Dewan Keamanan dan Pertahanan yang dipimpin tentara bertemu namun tidak memberikan jawaban pasti atas proposal tersebut, meski para pemimpin dan sekutu berpengaruh di dalam tentara telah menyatakan ketidaksetujuan mereka.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184714//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_presiden_rusia_vladimir_putin_dalam_pertemuan_di_alaska-B3K8_large.jpeg
AS dan Rusia Diduga Godok Rencana Perdamaian Baru, Ukraina Diminta Serahkan Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559//claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184466//putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman_bertemu_dengan_presiden_as_donald_trump_di_gedung_putih-ALNQ_large.jpg
Trump: MBS “Tak Tahu Apa-apa” soal Pembunuhan Jurnalis Khashoggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184460//presiden_as_donald_trump_bertemu_putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman_di_gedung_putih-ki3I_large.jpg
Bertemu Trump, Putra Mahkota Arab Saudi Ungkap Keinginan Bergabung dengan Perjanjian Abraham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184452//jeffrey_epstein-eXAl_large.jpg
Kongres AS Setujui RUU untuk Rilis Berkas Epstein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184221//jet_tempur_f_35-HmTz_large.jpg
Trump: AS Akan Jual Jet Tempur F-35 ke Arab Saudi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement