HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Seruakan Dingin Asia Meningkat saat Natal 2025, Picu Hujan Sedang hingga Lebat

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |08:19 WIB
BMKG: Seruakan Dingin Asia Meningkat saat Natal 2025, Picu Hujan Sedang hingga Lebat
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat peningkatan signifikan pada Indeks Cold Surge (Seruakan Dingin) dalam sepekan terakhir. Fenomena ini menandakan aliran udara dingin dari benua Asia menuju wilayah Indonesia.

"Kondisi ini memicu hujan sedang hingga lebat di wilayah barat dan selatan Indonesia bersamaan dengan menguatnya angin Monsun Asia," tulis BMKG dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).

Selain itu, BMKG mencatat Bibit Siklon Tropis 93S di Samudra Hindia barat daya Jawa Barat memberikan dampak tidak langsung berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam tiga hari terakhir di wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

BMKG memprakirakan fenomena atmosfer skala global, regional, dan lokal akan berperan signifikan dalam memengaruhi cuaca di Indonesia hingga sepekan ke depan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
