Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Umumkan Kapal Perang Baru AL AS, Dilengkapi Rudal Hipersonik hingga Laser

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |13:04 WIB
Trump Umumkan Kapal Perang Baru AL AS, Dilengkapi Rudal Hipersonik hingga Laser
Kapal Trump Class, USS Deviant yang diumumkan Presiden AS Donald Trump. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Donald Trump telah mengumumkan kelas kapal perang baru untuk "Armada Emas" Angkatan Laut Amerika Serikat (AS). Trump menyebutnya sebagai kapal terbesar dan terkuat yang pernah dibangun.

Berbicara pada Senin (22/12/2025) dari Mar-a-Lago, dalam apa yang disebut Gedung Putih sebagai "pengumuman besar," Trump mengatakan ia menyetujui dua kapal untuk memulai, dengan rencana hingga 25 kapal. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Menteri Angkatan Laut John Phelan.

Lebih besar dari kapal kelas Iowa era Perang Dunia II, kapal-kapal ini akan membawa rudal hipersonik, railgun, dan laser, menurut Trump. Wall Street Journal, yang pertama kali melaporkan rencana Trump, menulis bahwa Angkatan Laut berencana mendapatkan kapal pertama pada 2030.

“Seperti yang Anda ketahui, kita sangat membutuhkan kapal,” kata Trump, sebagaimana dilansir RT. “Kapal-kapal ini akan menjadi yang tercepat, terbesar, dan jauh lebih kuat, 100 kali lipat, daripada kapal perang mana pun yang pernah dibangun.”

Rencana ini merupakan bagian dari perluasan Angkatan Laut yang lebih luas dengan kapal berawak dan tanpa awak.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/18/3191427//militer_pakistan-q0Rj_large.jpg
Pakistan Tangguhkan Komitmen Konkret terhadap Pasukan Stabilisasi Gaza Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191402//prabowo_dan_trump-kJYl_large.jpg
Prabowo dan Trump Teken Dokumen Perjanjian Dagang RI-AS pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/18/3191379//trump_menunjuk_gubernur_lousiana_jeff_landry_sebagai_utusan_khusus_untuk_greenland-7VfD_large.jpg
Trump Tunjuk Utusan Khusus untuk Greenland, Denmark Murka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/18/3191154//as_sita_kapal_tanker_di_lepas_pantai_venezuela-7Way_large.jpg
AS Sita Kapal Tanker Kedua di Lepas Pantai Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/18/3190783//kecelakaan_pesawat-8LN0_large.jpg
Jet Pribadi Jatuh di AS, 7 Orang Tewas Termasuk Mantan Pembalap NASCAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/16/3190617//jared_isaacman-4SkN_large.jpg
Miliarder Jared Isaacman Dikonfirmasi sebagai Pimpinan Baru NASA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement