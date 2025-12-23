Trump Umumkan Kapal Perang Baru AL AS, Dilengkapi Rudal Hipersonik hingga Laser

JAKARTA – Presiden Donald Trump telah mengumumkan kelas kapal perang baru untuk "Armada Emas" Angkatan Laut Amerika Serikat (AS). Trump menyebutnya sebagai kapal terbesar dan terkuat yang pernah dibangun.

Berbicara pada Senin (22/12/2025) dari Mar-a-Lago, dalam apa yang disebut Gedung Putih sebagai "pengumuman besar," Trump mengatakan ia menyetujui dua kapal untuk memulai, dengan rencana hingga 25 kapal. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Menteri Angkatan Laut John Phelan.

Lebih besar dari kapal kelas Iowa era Perang Dunia II, kapal-kapal ini akan membawa rudal hipersonik, railgun, dan laser, menurut Trump. Wall Street Journal, yang pertama kali melaporkan rencana Trump, menulis bahwa Angkatan Laut berencana mendapatkan kapal pertama pada 2030.

“Seperti yang Anda ketahui, kita sangat membutuhkan kapal,” kata Trump, sebagaimana dilansir RT. “Kapal-kapal ini akan menjadi yang tercepat, terbesar, dan jauh lebih kuat, 100 kali lipat, daripada kapal perang mana pun yang pernah dibangun.”

Rencana ini merupakan bagian dari perluasan Angkatan Laut yang lebih luas dengan kapal berawak dan tanpa awak.