Pakistan dan Afghanistan Sepakati Gencatan Senjata Idulfitri, Hentikan Sementara Operasi Militer

JAKARTA - Pakistan dan Afghanistan telah menyatakan bahwa mereka menghentikan sementara operasi militer satu sama lain untuk hari raya Idulfitri.

Penghentian sementara akan dimulai tengah malam pada Rabu (18/3/2026) dan berlanjut hingga 23 Maret, kata Menteri Informasi Ataullah Tarrar di X. Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah permintaan dari Turki, Arab Saudi, dan Qatar.

“Pakistan menawarkan isyarat ini dengan itikad baik dan sesuai dengan norma-norma Islam,” katanya, sebagaimana dilansir TRT. Ia menambahkan bahwa jika terjadi serangan lintas batas, operasi akan segera dilanjutkan.

Juru Bicara Taliban Afghanistan, Zabiullah Mujahid, juga mengumumkan langkah tersebut dalam sebuah unggahan di X.