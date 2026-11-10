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Bantah Kebijakan SIM Seumur Hidup, Kakorlantas: Masih Berlaku 5 Tahun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |19:01 WIB
Bantah Kebijakan SIM Seumur Hidup, Kakorlantas: Masih Berlaku 5 Tahun
Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin.
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JAKARTA — Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup. Ia memastikan kepolisian saat ini masih menerapkan regulasi yang berlaku.

“Aturan yang berlaku masih belum, ya, belum ada. Jadi kita masih pakai aturan yang sekarang,” kata Aries kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Aries menjelaskan, regulasi yang berjalan saat ini tetap mengatur masa berlaku SIM selama lima tahun. Dengan demikian, masyarakat yang hendak memperpanjang atau membuat SIM baru tetap diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan hukum.

Kendati demikian, Aries menuturkan Korlantas Polri berencana mengimplementasikan sistem Traffic Attitude Record (TAR) atau catatan perilaku pengendara di jalan raya.

Melalui sistem tersebut, kepolisian akan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) berbasis poin penalti atau merit point system.

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