Brigjen Aries Syahbudin Ditunjuk Jadi Kakorlantas Polri Baru, Gantikan Irjen Wibowo

Brigjen Aries Syahbudin menerima kenaikan pangkat menjadi Irjen dan ditunjuk sebagai Kakorlantas Polri.

JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di awal masa jabatannya. Salah satu posisi strategis yang mengalami pergantian kepemimpinan adalah Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri.

Kebijakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026, yang ditandatangani oleh AS SDM Polri Irjen Dharmapala atas nama Kapolri.

Dalam telegram tersebut, posisi Kakorlantas Polri yang sebelumnya dijabat Irjen Wibowo kini dipercayakan kepada Brigjen Aries Syahbudin. Dengan promosi jabatan ini, Aries akan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Irjen atau perwira tinggi bintang dua.

Selain Kakorlantas, rotasi juga terjadi pada posisi Wakabaintelkam Polri. Irjen Wawan Muliawan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri dan posisinya digantikan oleh Brigjen Anom Setyadji.

Di tingkat pimpinan daerah, Irjen Agus Wijayanto dipercaya menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Viktor Theodorus Sihombing. Sementara itu, posisi Kapolda Kalimantan Utara kini diisi oleh Brigjen Andi Syahriful Taufik menggantikan Irjen Agus Wijayanto. Adapun jabatan Kapolda Lampung resmi diemban oleh Brigjen Yustan Alpiani menggantikan Irjen Helfi Assegaf.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier guna memperkuat kinerja institusi serta memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.

“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Isir turut menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para pejabat lama selama bertugas. Pengabdian tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pejabat baru untuk melanjutkan program kerja serta meningkatkan kinerja organisasi.