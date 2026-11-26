Kapolri: Narkoba Instrumen Proxy War dan Mother of Crime

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan betapa bahayanya narkoba sebagai instrumen kejahatan. Bahkan, dapat merusak dan menghancurkan bangsa.

"Narkoba bukan sekadar kejahatan biasa melainkan instrumen proxy war yang melemahkan bangsa tanpa senjata dan merusak generasi muda secara masif," kata Suyudi di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pemusnahan narkoba di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2026).

Tak hanya itu, Suyudi juga menyebut narkoba sebagai mother of crime atau induk kejahatan. Menurutnya, narkoba dapat mendorong penggunanya melakukan tindak kejahatan lain, seperti pencurian, perampasan, hingga kekerasan.

"Sementara jaringan peredarannya melahirkan kejahatan turunan seperti pencucian uang dan peredaran senjata ilegal. Hal ini terbukti dalam Operasi Kampung Narkoba di mana Polri turut menyita puluhan senjata api dan ratusan senjata tajam. Oleh karena itu, memberantas narkoba berarti memutus akar kejahatan sekaligus menjaga ketahanan negara," ujar Suyudi.

Suyudi pun menyinggung adanya Perang Candu atau Opium War dalam sejarah peradaban suatu bangsa. "Dalam Perang Candu di Tiongkok pada abad ke-19, peredaran opium secara masif melumpuhkan jutaan rakyat dan menguras perekonomian Dinasti Qing hingga melemahkan kedaulatannya," ucap Kepala BNN itu.

Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, kata Suyudi, perang candu dapat masuk melalui gaya hidup anak muda. Di antaranya melalui penggunaan vape, etomidate, hingga gas tawa.

"Jika dahulu candu dihisap melalui pipa, kini zat berbahaya dihisap melalui vape. Meskipun etomidate telah ditetapkan sebagai narkotika golongan dua, tetapi zat baru terus bermunculan. Oleh karena itu, Polri berkomitmen agar sejarah kelam Perang Candu tidak pernah terulang di Indonesia," kata Suyudi.

(Arief Setyadi )

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