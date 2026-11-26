Prabowo Pimpin Pemusnahan 601,7 Ton Narkoba di Mabes Polri

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba oleh Polri. Sebanyak 601,7 ton narkotika dimusnahkan dalam agenda yang berlangsung di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemaparan keberhasilan Polri membongkar jaringan penipuan daring berskala internasional. Pantauan Okezone, Prabowo tiba di Mabes Polri sekitar pukul 13.30 WIB. Kedatangannya disambut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Keduanya kemudian menuju lokasi pemaparan untuk melihat hasil pengungkapan kasus penipuan daring jaringan internasional.

Usai menerima pemaparan tersebut, Prabowo meninjau langsung barang bukti narkotika yang telah diamankan aparat kepolisian. Dia kemudian menyaksikan proses pemusnahan ratusan ton narkoba menggunakan mesin insinerator khusus.

Polri mencatat telah mengungkap kasus peredaran narkotika dengan total barang bukti mencapai 601,7 ton selama periode November 2025 hingga 25 November 2026. Nilai keseluruhan barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp61,689 triliun.

Dari hasil pengungkapan tersebut, kepolisian memperkirakan sebanyak 356.412.035 jiwa berhasil diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Tidak hanya memberantas peredaran narkoba, Polri juga membongkar praktik penipuan melalui internet atau online scam yang melibatkan jaringan internasional. Dalam pengungkapan kasus tersebut, sebanyak 141 orang ditangkap sebagai pelaku.

Kasus penipuan daring itu tercatat menimbulkan kerugian hingga Rp46,78 miliar. Seluruh capaian pengungkapan kasus narkotika dan penipuan daring tersebut dipaparkan dalam agenda yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta. Prabowo turut menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika hasil operasi kepolisian.