Prabowo Hadiri Pemusnahan 601,7 Ton Narkoba, Ini Penampakan Barbuknya!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba seberat 601,7 ton sekaligus pemaparan pengungkapan kasus penipuan daring jaringan internasional yang berlangsung di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Pantauan Okezone lokasi, barang bukti yang dipersiapkan untuk dimusnahkan terdiri atas narkotika siap edar hingga sejumlah bahan kimia yang diduga menjadi material pembuatan narkoba. Beberapa jenis yang diperlihatkan antara lain sabu, ekstasi, etomidate, dan ketamin.

Diketahui Polri sukses mengungkap 601,7 ton narkotika senilai Rp61,689 triliun dari periode November 2025 - 25 November 2026, dan menangkap 141 pelaku penipuan daring sepanjang November 2025-November 2026.

Pengungkapan tersebut diperkirakan telah mencegah 356.412.035 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Namun tidak hanya fokus memberantas peredaran narkoba, Polri juga membongkar praktik penipuan berbasis internet atau online scam yang beroperasi melalui jaringan lintas negara.