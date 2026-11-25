155 Bangunan Liar di Kampung Bahari Dibongkar, 343 Warga Direlokasi

JAKARTA - Sebanyak 155 dari total 180 bangunan liar di bantaran jalur kereta api kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berhasil ditertibkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta.

Penertiban kawasan tersebut dilakukan KAI Daop 1 Jakarta bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, TNI, Polri, serta sejumlah instansi terkait.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan penertiban kawasan Kampung Bahari telah mencapai 86 persen. Saat ini, masih terdapat sekitar 25 bangunan yang akan dibongkar secara bertahap.

“Keberadaan bangunan liar di sekitar jalur kereta api berpotensi menimbulkan risiko keselamatan, baik bagi perjalanan kereta api maupun masyarakat. Melalui penataan ini, kami berupaya mewujudkan lingkungan sekitar jalur kereta api yang lebih aman, bersih, dan tertata,” ujar Franoto, Rabu (25/11/2026).

Selain penertiban, KAI Daop 1 Jakarta bersama KAI Services turut memfasilitasi pemindahan warga terdampak ke hunian sementara (Huntara) Senen.

Berdasarkan data hingga Selasa (24/11/2026), tercatat sebanyak 112 kepala keluarga (KK) atau 343 jiwa telah menempati Huntara Senen. Proses pemindahan tersebut dilakukan dalam delapan tahap sejak 9 November 2026.

Sementara itu, material hasil pembongkaran bangunan telah diangkut menggunakan 270 muatan gerbong.