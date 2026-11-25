Daftar Kepala Negara yang Pernah Jadi Target Penyadapan, Salah Satunya Prabowo

Barack Obama adalah salah satu presiden yang pernah menjadi korban penyadapan. (Foto: X)

JAKARTA - Daftar presiden yang pernah menjadi target penyadapan menarik untuk mendapat perhatian. Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyita perhatian dunia internasional, terlebih karena melibatkan tiga perwira tinggi Polri. Bareskrim Polri menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).

Meski demikian, Prabowo bukan yang pertama. Sebelumnya, tiga mantan presiden RI dan sejumlah pemimpin dunia lainnya juga pernah menjadi target penyadapan, yang menunjukkan bahwa keamanan komunikasi pemimpin negara masih menjadi tantangan global.

Lantas, siapa saja presiden yang pernah menjadi target penyadapan? Berikut Okezone rangkum dari berbagai sumber.

1. Angela Merkel

Penyadapan terhadap kepala pemerintahan ternyata juga pernah terjadi di Jerman. Pada 2013, badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency (NSA), diduga memantau telepon seluler milik Kanselir Jerman saat itu, Angela Merkel.

Dalam siaran pers resmi Kementerian Luar Negeri Jerman pada 24 Oktober 2013, juru bicara pemerintah Steffen Seibert menyampaikan bahwa kanselir berbicara langsung dengan Presiden Obama melalui telepon dan menegaskan, bila informasi itu benar, praktik tersebut sama sekali tidak dapat diterima. Berlin juga menuntut penjelasan segera dan menyeluruh dari Washington.

Pemerintah Jerman menegaskan bahwa penyadapan terhadap pemimpin negara sahabat merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Kasus ini menjadi sorotan luas karena menunjukkan bahwa praktik penyadapan dapat terjadi bahkan antara dua negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat.

2. Emmanuel Macron

Nomor telepon Presiden Prancis Emmanuel Macron teridentifikasi dalam basis data Pegasus Project pada 2021. Temuan ini muncul enam tahun setelah terungkapnya dokumen penyadapan terhadap tiga presiden Prancis.

Dalam investigasi yang dikoordinasikan Forbidden Stories bersama Amnesty International, terungkap sekitar 50.000 nomor telepon dalam basis data global. Sebanyak 14 nomor di antaranya milik kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain Macron, daftar tersebut memuat Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Temuan ini juga dilaporkan oleh media mitra proyek, termasuk The Washington Post.