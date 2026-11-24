Kemendikdasmen Akui Dihubungi KPU via WA soal Pasal Syarat Ijazah SMA di Pilpres 2024

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengakui sempat dihubungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengecualian pasal syarat peserta Pilpres 2024. Pasal yang dimaksud mengecualikan peserta Pilpres untuk melampirkan ijazah SMA apabila telah lulus perguruan tinggi di luar negeri.

Hal tersebut diungkapkan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, dalam sidang dugaan pelanggaran etik Ketua dan Anggota KPU RI periode 2019-2024 di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (24/11/2026). Tatang mengaku konsultasi mengenai pengecualian pasal tersebut dilakukan KPU melalui pesan WhatsApp.

"Kemudian pada tanggal 17 September 2023, melalui pesan pada aplikasi WhatsApp, kami diminta pendapat oleh KPU terkait rencana pencantuman satu ayat dalam rancangan peraturan KPU yang pada pokoknya ingin mengatur ketentuan pengecualian terkait ketentuan bukti kelulusan sekolah menengah, sekolah menengah atas bagi calon yang memiliki ijazah pendidikan tinggi luar negeri," kata Tatang di ruang sidang.

Atas permintaan KPU tersebut, pihaknya hanya memberikan masukan redaksional berupa penambahan frasa dalam rancangan aturan tersebut.

"Terhadap permintaan pendapat tersebut, kami hanya mengajukan masukan yang bersifat redaksional dengan menambahkan frasa "sekolah menengah atas atau sederajat"," lanjut Tatang.

Empat pengadu dalam perkara di DKPP ini mendalilkan bahwa para teradu dari KPU RI tidak membahas substansi Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam berbagai tahapan penyusunan peraturan yang melibatkan pihak eksternal, mulai dari uji publik, rapat dengar pendapat (RDP), hingga harmonisasi.

Pasal ini dianggap para pengadu sebagai pasal selundupan karena diduga dibuat untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam persyaratan Pilpres 2024. Sebab, pasal tersebut mengecualikan dokumen persyaratan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA atau sederajat dari sekolah di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

(Arief Setyadi )

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