Dituding Selundupkan Pasal Demi Loloskan Gibran, KPU: Tak Ada Niat atau Pikiran

JAKARTA - Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2019-2024 diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Pilpres 2024. Para pengadu bahkan menuding KPU menyelundupkan pasal untuk meloloskan persyaratan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin membantah tuduhan bahwa lembaganya menyelundupkan salah satu pasal dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Dia menegaskan, KPU tidak pernah memiliki niat maupun pikiran untuk menyelundupkan aturan dalam PKPU tersebut.

"KPU sama sekali tidak ada pikiran dan niat untuk melakukan penyelundupan sebagaimana yang dituduhkan kepada KPU," kata Afifuddin di ruang sidang Gedung DKPP, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Pria yang akrab disapa Afif itu menilai tuduhan penyelundupan yang dialamatkan kepada KPU tidak tepat. Sebab, dalam proses penyusunan PKPU tersebut, banyak pihak yang dilibatkan.

"Sehingga dalam bentuk penalaran yang wajar sama sekali tidak tersedia ruang bagi KPU untuk melakukan hal-hal di luar yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan," sambungnya.

Diketahui, DKPP menggelar sidang perdana terhadap empat perkara sekaligus terkait dugaan pelanggaran etik Ketua dan anggota KPU RI periode 2019-2024. Keempat perkara tersebut memiliki pokok aduan yang saling beririsan.