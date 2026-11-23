DKPP Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Ijazah Gibran, Pengadu Minta Ketua dan Anggota KPU Dipecat

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2019-2024 pada Senin (23/11/2026).

Persidangan ini berkaitan dengan admistrasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres 2024.

Adapun empat perkara yang diperiksa DKPP hari ini, yaitu perkara nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026, 27-PKE-DKPP/XI/2026, 29-PKE-DKPP/XI/2026, dan 31-PKE-DKPP/XI/2026. Dari empat perkara tersebut, pada pokoknya meminta agar Ketua dan Anggota KPU RI diberi sanksi Pemberhentian Tetap oleh DKPP.

"Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia," kata pengaduan perkara 31-PKE-DKPP/XI/2026 ketika membacakan petitum di ruang sidang DKPP, Jakarta.

Para teradu yang diadukan diduga melanggar etik ketika proses pencalonan Gibran sebagai cawapres yakni Ketua Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta enam Anggota KPU RI, yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan Iffa Rosita.

Selain itu, pengadu juga memasukkan lima teradu lainnya, yakni Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, beserta empat Anggotanya, yaitu Puadi, Lolly Suhenty, Herwyn J.H. Malonda, dan Totok Hariyono.

Keempat perkara tersebut memiliki dalil aduan yang saling beririsan. Para teradu dari KPU RI diduga melanggar etik karena tidak membahas ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam sejumlah tahapan penyusunan peraturan, termasuk uji publik, rapat dengar pendapat, maupun harmonisasi.