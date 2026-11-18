KPU DKI Yakini Ijazah Jokowi Asli Meski Tak Diverifikasi Secara Detail

JAKARTA - Mantan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU DKI Jakarta, Binsar ST. Siagian, meyakini ijazah S-1 Joko Widodo (Jokowi) yang digunakan sebagai syarat pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta adalah asli. Namun, pernyataan Binsar tersebut memicu keberatan dari pengacara terdakwa Roy Suryo, Refly Harun.

Awalnya, Refly mempertanyakan apakah Binsar meyakini ijazah Jokowi asli. Binsar menjawab bahwa dirinya percaya terhadap keaslian dokumen tersebut karena institusi tempatnya bekerja menyatakan ijazah itu asli.

"Nah, saya tanya Anda, sebagai saksi, Anda juga yakin itu asli?" tanya Refly.

"Ya, karena institusi tempat saya bekerja menyatakan asli, Pak," jawab Binsar.

"Oke. Karena KPU bilang asli, Anda bilang asli," ulang Refly.

"Ya, ikut," jelas Binsar.

Refly kemudian mempertanyakan dasar KPU maupun Binsar menyatakan ijazah Jokowi asli. Padahal, dokumen tersebut tidak menjalani verifikasi lanjutan secara detail.

"Oke, pertanyaan saya adalah apa dasar KPU atau dasar Anda untuk mengatakan bahwa itu asli sementara tidak dilakukan verifikasi secara detail? Artinya, pertanggungjawaban kerja ilmiahnya seperti apa, Saudara Saksi?" ujar Refly.