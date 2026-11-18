Rismon Tak Hadir, JPU Ganti Saksi dan Sidang Ijazah Jokowi Diskors

JAKARTA - Ahli digital forensik, Rismon Sianipar, tidak menghadiri sidang perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Hal itu diketahui saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan ketidakhadiran saksi tersebut di ruang sidang.

JPU menyebut Rismon meminta penjadwalan ulang agar dapat memberikan keterangan dalam sidang perkara ijazah dengan terdakwa Roy Suryo tersebut.

"Mohon izin Majelis, terkait dengan saksi yang hadir pada hari ini, sebagaimana rencana pembuktian disampaikan minggu lalu, Majelis, sebenarnya ada atas nama Adam dan Rismon. Tapi mohon izin Majelis dari yang bersangkutan bersurat kepada kami untuk dijadwalkan ulang pemanggilan hari ini," kata JPU di ruang sidang, Rabu (18/11/2026).

Namun, JPU tetap menghadirkan dua saksi pengganti agar persidangan tetap berjalan. Kedua saksi tersebut berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sebagaimana arah Majelis Hakim, kami tetap memperbanyak panggilan saksi hari ini, Majelis. Jadi akan dihadirkan juga dua orang saksi dari KPU yaitu atas nama A. Bagus Makawaru dan atas nama Binsar S.T. Siagian," lanjut JPU.