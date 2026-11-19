Subhan Palal Laporkan Ina Liem ke Polda Metro Terkait Dugaan Keterangan Palsu Suket Gibran

JAKARTA - Advokat Subhan Palal melaporkan pakar pendidikan sekaligus CEO Jurusanku, Ina Liem ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pendidikan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabumimg Raka.

Subhan mendatangi Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor.

"Kenapa ini saya laporkan? Karena menurut saya ini mengganggu keberadaan putusan MA Nomor 742 yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Subhan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (19/11/2026).

Subhan menilai, keterangan Ina Liem dalam persidangan itu turut membentuk opini di masyarakat seolah-olah Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi persyaratan pendidikan.

Dia menjelaskan, keterangan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran, termasuk diploma advance yang dipersoalkan.

“Akibat keterangan dia ini, sekarang di masyarakat terbentuk opini seolah-olah Gibran memiliki syarat pendidikan dan itu dia mau fight di PTUN,” ujarnya.

Atas dasar itu, Subhan menduga Ina Liem melanggar Pasal 373 KUHP terkait pemberian keterangan palsu di bawah sumpah.

Namun sebelum membuat laporan polisi, Subhan mengaku telah melayangkan somasi kepada Ina Liem. Dalam somasi tersebut, dia meminta yang bersangkutan mencabut keterangannya sekaligus menyampaikan permintaan maaf.