Dasco-Muzani Diusulkan Gantikan Gibran, Ini Lima Kualifikasi yang Jadi Pertimbangan

JAKARTA - Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani muncul sebagai figur yang diusulkan untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Keduanya dinilai memiliki sejumlah kualifikasi untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Usulan tersebut disampaikan Founder Generasi Emas Institute, Pangeran Mangkubumi, berdasarkan hasil kajian akademik dan diskusi publik yang dilakukan Generasi Emas Institute. Ada lima kualifikasi yang menjadi tolok ukur dalam menentukan figur yang dianggap layak menduduki jabatan Wakil Presiden.

Beberapa aspek yang menjadi penilaian meliputi latar belakang pendidikan, pemahaman terhadap persoalan nasional, rekam jejak dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, hingga kemampuan menjaga stabilitas di tengah masyarakat dan kalangan elite politik.

Dari sejumlah kriteria tersebut, Dasco dan Muzani dinilai menjadi dua sosok yang memenuhi pertimbangan.

Meski demikian, Pangeran menegaskan usulan tersebut bukan bentuk penentuan calon pengganti Gibran. Menurutnya, keputusan mengenai sosok yang akan menduduki kursi Wakil Presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapak Presiden, kami menghormati hak prerogatif yang dimiliki oleh Bapak Presiden, tapi harapannya siapapun yang jadi nanti dapat memperjuangkan aspirasi-aspirasi publik," kata Pangeran, Rabu (18/11/2026).