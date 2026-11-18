Bertemu Dasco, Koalisi Buruh Tegaskan Setia kepada Konstitusi dan Pemerintahan Sah

JAKARTA - Pimpinan DPR RI menerima perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, elemen buruh menyatakan kesetiaan kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah. Pertemuan ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi Saan Mustopa, Sari Yuliati, serta Cucun Ahmad Syamsurijal.

Salah satu perwakilan KBPBI yang juga menjabat Presiden KSPSI, Andi Gani, menyampaikan pandangannya terkait Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Pertama, kami ke sini datang untuk mengucapkan terima kasih, Bang. Karena undang-undangnya sangat luar biasa, yang menjadi nilai kalau dari nol sampai seratus, dikasih nilai seratus dua puluh, Bang," ucap Andi Gani.

Andi Gani juga mengingat kembali proses pembahasan UU Ketenagakerjaan yang sempat ditelaah hingga didiskusikan sampai pagi hari. Dia pun mengapresiasi pimpinan DPR saat ini yang dinilai terbuka terhadap komunikasi.

"Baru kali ini kami menemukan komposisi pimpinan yang sangat-sangat luar biasa. Membuka diri, berkomunikasi," ujarnya.

Selain itu, Andi menegaskan bahwa pihaknya setia kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah.

"Kami setia kepada konstitusi, saya ulangi lagi, setia kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah. Ini penegasan dari gerakan buruh supaya menghapus semua anggapan-anggapan di media sosial yang sangat-sangat luar biasa," ujar Andi Gani.