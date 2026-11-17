DPR RI Minta Pemerintah Kaji Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan kementerian terkait untuk mengkaji pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Jawa Timur.

"DPR dalam hal ini nanti di Komisi IV, dan juga nanti kementerian terkait, juga pemerintah daerah baik Kabupaten Pandeglang maupun juga Provinsi Banten, untuk sama-sama mengkaji, mempelajari terkait dengan plus minusnya kalau usulan memindahkan Badak Jawa itu," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Namun demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk membicarakan wacana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo.

"Jadi nanti kita akan coba koordinasikan semua pihak untuk apa membicarakan terkait dengan pemindahan Badak Jawa," tutup Saan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menolak tegas wacana pemerintah pusat yang merencanakan pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, mengatakan penolakan tersebut didasari atas tingginya risiko kegagalan adaptasi satwa langka serta hilangnya identitas kebanggaan daerah apabila satwa endemik tersebut dipindahkan keluar wilayah Banten.