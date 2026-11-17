DPR Gelar Rapat Paripurna RUU Pembentukan UU, Dihadiri 288 Anggota

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bakal mengambil kesepakatan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang usul inisiatif dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal serta Saan Mustopa. Dalam forum tersebut, mayoritas legislator hadir mengikuti rapat.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh yang hadir sebanyak 206 anggota dan izin 82 orang anggota, total 288 orang anggota dari 573 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Dasco saat membuka rapat.

Dasco pun menyatakan kuorum telah tercapai dalam rapat paripurna. "Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada hari Selasa, tanggal 17 November 2026, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," pungkasnya.

Adapun agenda Rapat Paripurna DPR RI hari ini ialah sebagai berikut:

1. Pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

2. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

(Arief Setyadi )

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