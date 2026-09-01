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Rapat Paripurna HUT Ke-81 DPR, Puan: Bentangan Waktu Berisi Perjuangan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |10:39 WIB
Rapat Paripurna HUT Ke-81 DPR, Puan: Bentangan Waktu Berisi Perjuangan
Rapat Paripurna HUT DPR RI (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna memperingati ulang tahun ke-81 DPR RI, Selasa (1/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Selain itu, hadir pula Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, serta Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Lestari Moerdijat.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Khusus DPR RI dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 DPR RI sekaligus penyampaian laporan kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 pada hari Selasa, tanggal 1 September 2026, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Puan.

Dalam sambutannya, Puan menyampaikan perjalanan panjang DPR RI. Baginya, 81 tahun bukanlah angka statistik belaka, melainkan bentangan waktu perjuangan.

"81 tahun adalah bentangan waktu yang berisikan perjuangan; ruang tempat bangsa ini berdinamika dan berdialektika untuk bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Puan.

Lebih lanjut, Puan berkata, demokrasi bukanlah sebuah bangunan yang telah selesai. Menurutnya, demokrasi adalah proses yang terus hidup, bertumbuh bersama masyarakat, diuji oleh perubahan zaman, dikoreksi oleh pengalaman, dan disempurnakan dari generasi ke generasi. Hal itu agar kekuasaan negara tetap berpijak pada kehendak dan kepentingan rakyat.

"DPR RI terus membangun dan menyempurnakan kinerja dalam menjalankan kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kedaulatan rakyat tidak cukup dimaknai sebatas hak untuk memilih dalam pemilu. Kedaulatan rakyat harus hadir dalam kehidupan rakyat: suaranya didengar; aspirasinya diperjuangkan; hak-haknya dilindungi; dan kesejahteraannya menjadi tujuan penyelenggaraan negara," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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