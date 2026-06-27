Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Tekankan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dongkrak Lapangan Kerja hingga UMKM

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |11:08 WIB
DPR Tekankan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dongkrak Lapangan Kerja hingga UMKM
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, menyoroti dinamika antara Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait usulan penambahan negara dalam kebijakan bebas visa kunjungan untuk mendukung sektor pariwisata nasional. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM.

“Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif,” kata Evita Nursanty, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Usulan perluasan negara bebas visa sebelumnya disampaikan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI. Dalam usulan tersebut, BVK ditawarkan dengan formula 8+1 yang mencakup sejumlah negara potensial dari berbagai kawasan.

Negara yang diusulkan meliputi Asia Timur dan Selatan seperti Jepang, Korea Selatan, dan India; kawasan Oseania yakni Australia dan Selandia Baru; serta Eropa Timur dan Asia Tengah seperti Belarus dan Kazakhstan. Selain itu, turut diajukan wilayah khusus Makau, serta perluasan fasilitas (+1) bagi pemegang status permanent resident Singapura.

Namun, usulan tersebut mendapat tanggapan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang meminta kajian ulang agar kebijakan tidak membuka peluang masuknya wisatawan yang dinilai kurang berkualitas. Imigrasi juga menyinggung bahwa kebijakan serupa pada periode 2015–2024 untuk 165 negara tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan devisa.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217936/dpr-0neL_large.jpg
16 Isu Jadi Sorotan Publik Bakal Diawasi DPR, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217911/adies_kadir-76mU_large.jpg
Putri Adies Kadir Dilantik Jadi Anggota DPR Gantikan Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217263/dpr_ri-emqv_large.jpg
DPR: Pendidikan Bukan Hanya untuk Segelintir tapi Hak Seluruh Anak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214496/dpr-W0sB_large.jpg
DPR: Tarik Pajak di Selat Malaka Bakal Timbulkan Konflik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214330/dpr_ri-mrdG_large.jpg
12 Poin Aturan Pekerja Rumah Tangga dalam UU PPRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212926/rieke-gqlK_large.jpg
DPR Minta Akses Lintas Udara Dikaji dengan Hati-Hati
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement