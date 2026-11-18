Dasco Gelar Pertemuan Tertutup dengan Aliansi Buruh, Apa yang Dibahas?

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad melakukan pertemuan dengan serikat pekerja dari Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI). Pertemuan digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, pertemuan tersebut digelar sekira pukul 10.00 WIB. Dalam pertemuan ini, Dasco didampingi oleh pimpinan Komisi VI DPR, yakni Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade hadir dalam pertemuan.

Sementara itu, dari pihak KASBI, turut hadir Presiden KASBI Sunarno bersama sejumlah anggota serikat pekerja.

Pertemuan tersebut digelar untuk menerima dan mendengarkan secara langsung aspirasi buruh melalui KASBI. Pertemuan tersebut berlangsung secarara tutup hingga berita ini ditulis.

(Awaludin)

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