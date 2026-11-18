Bantah Tudingan Judi Online dan Doxing, Dasco Siap Ambil Jalur Hukum

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menepis tudingan yang menyeret namanya dalam isu judi daring (online), penyebaran data pribadi (doxing), hingga tindakan intimidasi. Klarifikasi tersebut ia sampaikan melalui pernyataan tertulis di akun Instagram resminya pada Rabu (18/11/2026).

Dalam unggahannya, Dasco menyebut pengaitan namanya dengan sejumlah isu negatif tersebut bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, tudingan serupa kerap muncul setiap kali terdapat persoalan yang sedang ramai diperbincangkan publik.

"Ini kesekian kalinya nama saya dikaitkan dengan judi online, tuduhan doxing, dan intimidasi, setiap ada isu yang sedang dibicarakan," tulis Dasco.

Lebih lanjut, Dasco memaparkan tiga poin penjelasan untuk meluruskan isu yang beredar. Pertama, ia menyoroti pemberitaan media Tempo yang dinilai tidak pernah secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online.

Karena dirinya bukan merupakan objek utama dalam pemberitaan tersebut, Dasco mengaku tidak dapat menempuh jalur pengaduan ke Dewan Pers maupun proses pidana pencemaran nama baik terhadap produk jurnalistik itu.

Kedua, Dasco membedakan antara pemberitaan media dengan unggahan pihak-pihak tertentu di media sosial yang secara terbuka menudingnya terlibat judi online berdasarkan penafsiran sepihak atas narasi Tempo. Terhadap unggahan semacam itu, ia menyatakan akan berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya.

"Kedua, terkait postingan yang secara jelas menyebut nama saya terlibat judi online dengan menafsirkan narasi Tempo, saya akan diskusikan lebih lanjut dengan pengacara saya," ujarnya.