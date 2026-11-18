Dipimpin Dasco, Komisi III DPR Ambil Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026) siang. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Dasco menyampaikan, sebanyak 32 anggota Komisi III DPR RI menghadiri rapat tersebut.

"Sesuai dengan daftar kehadiran dan laporan sekretariat, rapat kerja pada hari ini telah ditandatangani dan dihadiri oleh 32 dari 46 anggota Komisi III DPR RI dan delapan fraksi, maka perkenankan kami membuka rapat ini dengan rapat dinyatakan terbuka untuk umum," kata Dasco saat membuka rapat.

Dia pun mengapresiasi Komisi III DPR RI dan pemerintah yang telah membahas RUU Perampasan Aset. Dasco menjelaskan, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dilakukan secara mendalam dan intensif sejak 5 November 2026.

"Setelah selesai dilakukan pembahasan DIM pasal per pasal, maka selanjutnya Panja menyerahkan perumusan dan sinkronisasi kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Dan Timus, Timsin telah melaksanakan tugasnya serta melaporkan hasil kerjanya kepada Panja pada pagi hari ini tanggal 18 November 2026," ucap Dasco.

"Atas dasar keputusan pembahasan tingkat Panja dan Timus dan Timsin itu, maka siang ini dilaksanakan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," pungkasnya.

(Awaludin)

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