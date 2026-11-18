Dasco, Sugiono dan Muzani Diisukan Jadi Pengganti Gibran, Bakom: Ketiganya Mengerti Ideologi Presiden

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Syahganda Nainggolan buka suara mengena kemunculan tiga nama politikus yang santer diisukan masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Pratikno, dan Ahmad Muzani. Menurut Syahganda, ketiga sosok tersebut memiliki pemahaman terhadap ideologi Presiden Prabowo Subianto.

Syahganda menilai, ketiga sosok tersebut memiliki pemahaman terhadap ideologi Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengaku belum mengetahui siapa sosok yang nantinya akan dipilih atau diusulkan untuk menggantikan Gibran.

"Saya pikir tiga-tiganya itu sebenarnya sudah orang yang sangat mengerti ideologi Bapak Presiden ya," ujar Syahganda, Rabu (18/11/2026).

Meski demikian, Syahganda mengaku bahwa ia mengaku belum mengetahui siapa sosok yang nantinya akan dipilih atau diusulkan untuk menggantikan Gibran. Dia meminta masyarakat menunggu keputusan Presiden Prabowo terkait sosok yang akan dipilih, terutama setelah partai-partai koalisi menyerahkan sepenuhnya keputusan terkat hal ini kepada Presiden Prabowo dan Parta Gerindra.

"Kan sudah diumumkan ya oleh teman-teman koalisi partai bahwa mereka menyerahkan semuanya ke Pak Prabowo, ke Partai Gerindra," tutur dia.

Di sisi lain, Syahganda sempat melontarkan kelakar saat menanggapi isu tersebut. Ia menyebut masyarakat cukup mendoakan sosok calon wakil presiden yang nantinya dipilih.

"Ya, pokoknya kalian berdoa saja ya, Wapres yang suka pempek," ujar Syahganda.



(Rahman Asmardika)

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