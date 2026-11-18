Golkar: Presiden Bakal Serahkan Langsung 2 Nama Cawapres ke MPR 25 November

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama usulan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka secara langsung kepada MPR RI pada 25 November 2026.

Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng saat ditanya soal perkembangan usulan dua nama cawapres tersebut.

“Tanggal 25 (November) Pak Presiden akan datang ke sini untuk menyerahkan dua nama,” ujar Mekeng di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Mekeng memastikan Partai Golkar tidak akan mengajukan nama kadernya untuk mengisi kursi orang nomor dua di Republik ini. Dengan demikian, partainya telah menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden.

“Enggak ada, enggak ada. Presiden aja yang memutuskan. Siapa yang (dipilih) karena itu kan tim, jadi dia yang mutuskan siapa yang dia mau,” ujarnya.