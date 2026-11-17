Gerindra Ungkap 4 Kriteria Calon Wapres Pendamping Prabowo, Apa Saja?

Pemerintah perlu segera mencari pengganti Gibran Rakabumng Raka untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI.

JAKARTA — Partai Gerindra mengungkapkan empat kriteria utama calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Kriteria tersebut disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyusul mundurnya Gibran dari kursi orang nomor dua di Indonesia.

Kriteria pertama, Sugiat menuturkan sosok wakil presiden harus memiliki ideologi dan semangat juang yang sama dengan Presiden Prabowo.

"Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo kan secara tegas Pak Prabowo punya tekad yang sangat kuat ingin menegakkan UUD 1945 Pasal 33, maka seorang wapres nanti yang akan diusulkan harus punya semangat yang sama," kata Sugiat dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Bursa Kursi Wapres, Siapa Pengganti Gibran?' di iNews, Selasa (17/11/2026).

Kedua, Sugiat mengatakan, wakil presiden yang terpilih harus memiliki tujuan yang sama dengan Prabowo dalam melawan oligarki rakus hingga pelaku ekonomi sangat serakah.

"Kita berharap cawapres punya semangat perang yang sama. Jangan sampai presiden menuju ke kanan, wakil presiden ke kiri," ujarnya.

Ketiga, Sugiat mengungkapkan, dibutuhkan sosok wakil presiden yang dapat mengawal program prioritas pemerintah di tengah masyarakat agar transparan dan akuntabel, sehingga bisa berhasil dijalankan.

"Walaupun sesungguhnya setelah Kepala BGN diganti yang sebelumnya korupsi itu ada perbaikan. Ada beberapa program yang besar program Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, ini membutuhkan wakil presiden yang menjadi supporting unit, yang bisa memastikan program-program ini tereksekusi di tengah-tengah masyarakat," ungkapnya.

Dia juga berharap, siapa pun wapres yang terpilih dapat membantu Presiden Prabowo melanjutkan konsolidasi politik yang sudah berhasil dibangun dua tahun belakangan.

"Maka dibutuhkan wapres yang bisa menjadi jembatan komunikasi bagi semua pihak," jelasnya.

Sebagai informasi, posisi Wakil Presiden RI saat ini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.