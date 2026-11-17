Prabowo dan Donald Trump Hadiri KTT Khusus ASEAN-AS di Manila

MANILA — Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-AS di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (17/11/2026) malam. Dalam rangkaian penutup KTT ke-49 ASEAN tersebut, Trump tampak menghampiri dan menyalami Prabowo setibanya di lokasi acara.

Tampak Prabowo dalam agenda ini mengenakan setelan jas berwarna hitam yang dipadukan dengan dasi biru bergaris serta kopiah hitam. Dia yang berdiri di antara PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah langsung didatangi Trump untuk berjabat tangan.

Trump pun tampak menyapa Prabowo dan sejumlah pemimpin negara ASEAN lainnya. Selanjutnya, para pemimpin negara melakukan sesi foto bersama yang dilanjutkan dengan jamuan makan malam bersama.

Kemudian, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah membuka pertemuan tersebut. Marcos mengatakan bahwa Trump menjadi salah satu tamu kehormatan dalam agenda ini.

"Tentu saja, saya ingin menyampaikan salam hormat kepada Yang Terhormat Donald J. Trump, Presiden Amerika Serikat, Yang Mulia, serta para hadirin sekalian. Selamat malam untuk Anda semua di momen yang sangat penting ini," kata Marcos.

Marcos mengatakan bahwa pihaknya baru saja menyelesaikan upacara penutupan KTT ke-49 ASEAN. "Ini merupakan pekan yang padat sekaligus sangat bermakna bagi kami di Manila. Kami telah mengadakan pertemuan dengan sahabat dan mitra dari berbagai belahan dunia serta menghabiskan hari-hari dengan saling mendengarkan dan mencari cara-cara baru untuk bekerja sama," ujarnya.

"Seperti yang telah saya sampaikan sore ini, para mitra kami telah menjadi bagian yang sangat penting dari keluarga besar ASEAN. Merupakan sebuah kebahagiaan untuk menutup tahun ini bersama para sahabat dalam suasana yang baik, melalui sebuah KTT khusus yang kami selenggarakan untuk menghormati kedatangan Presiden Trump," pungkas Marcos.

(Rahman Asmardika)

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