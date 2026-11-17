KTT ke-23 ASEAN-India, Prabowo dan PM Modi Bahas Kerja Sama Pertahanan hingga Digital

MANILA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-23 ASEAN-India yang digelar di Manila, Filipina, Selasa (17/11/2026). Kehadiran Kepala Negara dalam pertemuan yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-49 ASEAN ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama strategis di kawasan.

Prabowo tiba dengan mengenakan setelan jas hitam yang dipadukan dasi berwarna biru muda serta kopiah hitam yang menjadi ciri khas pemimpin Indonesia. Agenda diawali dengan sesi foto bersama para pemimpin negara ASEAN dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.

Dalam sesi foto tersebut, para pemimpin negara tampak saling berpegangan tangan, dengan Prabowo berdiri di samping Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Setelah sesi foto bersama, para pemimpin negara kemudian memasuki ruang pertemuan untuk mengikuti KTT ASEAN-India.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah membuka pertemuan tersebut. Dalam sambutannya, Marcos menegaskan pentingnya memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-India untuk mewujudkan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.

Dia menyebut India memiliki peran penting dalam mendukung sentralitas, persatuan, dan integrasi ASEAN. Marcos juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara.

Marcos turut mendorong penguatan kerja sama ASEAN-India di berbagai bidang, mulai dari keamanan maritim, perdagangan, investasi, infrastruktur digital, energi terbarukan, hingga ekonomi hijau.

"Kami menyambut semakin eratnya hubungan ekonomi ASEAN-India melalui investasi dan fasilitasi perdagangan, termasuk proses peninjauan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-India yang sedang berlangsung," ujar Marcos dalam sambutannya.