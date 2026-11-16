Prabowo Tekankan Perdamaian dan Stabilitas Kawasan ASEAN-Australia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan perdamaian dan stabilitas kawasan merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan kemitraan strategis antara ASEAN dan Australia. Ia pun mendorong agar capaian ASEAN dan Australia dapat dipertahankan.

“Kemajuan yang telah kita capai hanya dapat dipertahankan melalui perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan kita,” tegas Prabowo dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-6 ASEAN–Australia yang berlangsung di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026).

Komitmen bersama untuk mencegah dan menangani krisis harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret melalui peningkatan kemampuan berbagi informasi. Baik itu bentuk komunikasi dalam situasi krisis, serta penguatan langkah-langkah membangun kepercayaan melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN.

Prabowo juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas wilayah maritim sebagai salah satu faktor penentu keberlangsungan perdagangan dan kesejahteraan ekonomi negara-negara di kawasan.

“Gangguan terhadap jalur pelayaran vital mengancam perdagangan dan kemakmuran kita. Oleh karena itu, kebebasan navigasi harus dijaga dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982,” ungkap Prabowo.