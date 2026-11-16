Prabowo Kenakan Barong Tagalog Bermotif Batik di Gala Dinner KTT ASEAN

MANILA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam atau gala dinner Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Philippine International Convention Center (PICC), Kota Pasay, Manila, Filipina, Senin (16/11/2026) malam. Prabowo tampak mengenakan pakaian tradisional Filipina, Barong Tagalog, yang dihiasi motif batik khas Indonesia.

Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. bersama Ibu Negara Marie Louise Cacho Araneta-Marcos. Presiden Marcos Jr. juga mengenakan Barong Tagalog dalam acara tersebut.

Sebelum sesi foto bersama, Prabowo dan Marcos Jr. sempat berbincang singkat. Keduanya kemudian berfoto bersama dengan Ibu Negara Filipina.

Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 19.30 waktu setempat. Kedatangannya berlangsung setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan sebelum Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.

Kemudian, berjalan menyusuri karpet merah menuju lokasi jamuan makan malam. Suasana semakin semarak dengan kehadiran boneka-boneka tradisional Filipina berukuran raksasa di sisi kanan dan kiri karpet merah. Boneka yang mengenakan pakaian tradisional Filipina tersebut dikenal dengan sebutan Higantes dalam bahasa Tagalog.