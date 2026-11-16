Prabowo di KTT ASEAN-Australia: Kemitraan Strategis Harus Beri Manfaat Nyata bagi Rakyat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan strategis komprehensif antara ASEAN dan Australia guna menjaga stabilitas kawasan, memperkokoh integrasi ekonomi, serta menghadapi berbagai tantangan global. Hal itu ditegaskan Prabowo dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-6 ASEAN–Australia yang berlangsung di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti berbagai kemajuan konkret yang telah dicapai ASEAN dan Australia melalui kerja sama lintas sektor. Menurutnya, kemitraan kedua pihak telah berkembang menjadi kolaborasi yang memberikan manfaat nyata, mulai dari bidang politik dan keamanan hingga ekonomi dan sosial budaya.

"ASEAN dan Australia telah menerjemahkan ambisi bersama kami menjadi hasil nyata di berbagai pilar," ujar Prabowo.

Dalam konteks keamanan regional, Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC), terutama dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan hubungan antarnegara di kawasan.

Momentum peringatan 50 tahun TAC, menurut Prabowo, menjadi kesempatan untuk kembali menegaskan peran fundamental perjanjian tersebut dalam membangun kawasan yang damai dan stabil.