Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo di KTT ASEAN-Australia: Kemitraan Strategis Harus Beri Manfaat Nyata bagi Rakyat

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |19:09 WIB
Prabowo di KTT ASEAN-Australia: Kemitraan Strategis Harus Beri Manfaat Nyata bagi Rakyat
Presiden Prabowo Subianto di KTT ASEAN-Australia (Foto: Ist/Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan strategis komprehensif antara ASEAN dan Australia guna menjaga stabilitas kawasan, memperkokoh integrasi ekonomi, serta menghadapi berbagai tantangan global. Hal itu ditegaskan Prabowo dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-6 ASEAN–Australia yang berlangsung di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti berbagai kemajuan konkret yang telah dicapai ASEAN dan Australia melalui kerja sama lintas sektor. Menurutnya, kemitraan kedua pihak telah berkembang menjadi kolaborasi yang memberikan manfaat nyata, mulai dari bidang politik dan keamanan hingga ekonomi dan sosial budaya.

"ASEAN dan Australia telah menerjemahkan ambisi bersama kami menjadi hasil nyata di berbagai pilar," ujar Prabowo.

Dalam konteks keamanan regional, Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC), terutama dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan hubungan antarnegara di kawasan.

Momentum peringatan 50 tahun TAC, menurut Prabowo, menjadi kesempatan untuk kembali menegaskan peran fundamental perjanjian tersebut dalam membangun kawasan yang damai dan stabil.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/16/337/3254356/prabowo-kSyG_large.jpg
Prabowo Hadiri KTT Ke-27 ASEAN-Korea Selatan di Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/16/337/3254340/ktt_asean-PdnC_large.jpg
Momen Prabowo, Marcos, dan Albanese Foto Bersama di KTT ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/337/3254223/prabowo_subianto-0oUh_large.jpg
KTT Ke-49 ASEAN, Prabowo: RI Komitmen Cegah Karhutla, Izin Konsesi 17 Perusahaan Dicabut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/337/3254211/prabowo_subianto-NOwq_large.jpg
Prabowo Sebut Potensi Ekonomi Digital ASEAN Bisa Tembus USD2 Triliun pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/337/3254202/prabowo-RQDf_large.jpg
Prabowo Tegaskan ASEAN Harus Bersatu dan Perkuat Pengaruh di Kancah Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/337/3254182/prabowo-zkBV_large.jpg
KTT ASEAN Ke-49 Filipina, Prabowo: Tantangan ke Depan Menuntut Kita Jadi Lebih Tangguh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement