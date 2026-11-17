Momen Akrab Prabowo dan Narendra Modi saat Jamuan Makan Malam KTT ASEAN

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan momen keakraban dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi saat menghadiri jamuan makan malam dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, pada Senin (16/11/2026) malam.

Acara tersebut menjadi momentum untuk mempererat keakraban dan memperkuat semangat persahabatan di antara para pemimpin negara ASEAN dan negara sahabat lainnya dalam suasana hangat yang sarat dengan kekayaan budaya Filipina.

Prabowo disambut langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bersama Ibu Marie Louise Cacho Araneta Marcos. Penyambutan berlangsung hangat dan penuh keakraban, ditandai dengan jabat tangan serta sesi foto bersama antara Prabowo dan tuan rumah.

Dalam sambutannya, Marcos Jr. menekankan bahwa diplomasi tidak hanya dibangun melalui agenda pertemuan dan dokumen kesepakatan, tetapi juga melalui hubungan personal yang dilandasi rasa saling percaya, keterbukaan, dan kesediaan untuk mendengarkan satu sama lain. Menurutnya, jamuan makan malam tersebut menjadi momentum istimewa bagi para pemimpin negara untuk mempererat persahabatan dalam suasana yang lebih hangat dan akrab.

“Hal ini ditopang oleh hubungan, oleh keakraban yang memungkinkan kita untuk berbicara terus terang, kesabaran untuk mendengarkan ketika kita berbeda pendapat, dan kepercayaan yang membawa kita kembali ke percakapan. Malam ini memberi kita sesuatu yang sama pentingnya, kesempatan untuk sekadar bersama,” ujar Marcos Jr, dikutip Selasa (17/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo tampil mengenakan Barong Tagalog, pakaian tradisional khas Filipina yang juga dikenakan oleh para pemimpin negara lainnya. Busana tersebut menghadirkan nuansa budaya yang kental sekaligus mencerminkan penghormatan terhadap tradisi negara tuan rumah serta semangat kebersamaan di antara negara-negara ASEAN.

Setelah prosesi penyambutan, Prabowo melanjutkan perjalanan menuju area Bridge Way dengan menggunakan kendaraan listrik roda tiga atau e-trike untuk menuju lobby Plenary Hall. Dari lokasi tersebut, Kepala Negara kemudian diarahkan menuju tempat para pemimpin negara berkumpul sebelum mengikuti rangkaian acara berikutnya.