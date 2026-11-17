Prabowo di KTT Asia Timur: Indonesia Terus Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

MANILA - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan. Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-21 Asia Timur, atau East Asia Summit (EAS) di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (17/11/2026).

Prabowo menegaskan, bahwa komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan stabilitas tidak hanya terbatas pada kawasan Indo-Pasifik. Indonesia, menurut Kepala Negara, tetap berdiri teguh bersama rakyat Palestina dan mendukung penyelesaian konflik yang adil serta berkelanjutan.

“Indonesia berdiri teguh untuk hak rakyat Palestina atas kemerdekaan. Solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan,” tegas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan, bahwa sikap tersebut sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Indonesia akan terus mengambil peran sebagai pembangun jembatan sekaligus kontributor bagi terciptanya perdamaian.

“Berpedoman pada politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia akan terus menjadi pembangun jembatan dan kontributor bagi perdamaian,” tutur Prabowo.