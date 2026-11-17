Prabowo Sebut Jepang Sahabat Dekat di KTT ASEAN, Dipercaya Jaga Perdamaian-Keamanan

MANILA - Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa Jepang adalah sahabat dekat bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Bahkan, Jepang menjadi mitra ASEAN yang dapat dipercaya menjaga perdamaian hingga keamanan.

Hal ini diungkapkan Prabowo dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Jepang di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (17/11/2026).

“Sebagai sahabat dekat, mari kita pastikan tindakan kita dapat mengubah impian menjadi kenyataan bagi generasi mendatang,” kata Prabowo.

Prabowo menilai Jepang selama ini telah menunjukkan perannya sebagai mitra pembangunan yang dapat diandalkan bagi ASEAN, termasuk dalam mendukung perdamaian, keamanan, dan kemakmuran kawasan.

“Jepang telah menunjukkan apa artinya menjadi mitra pembangunan yang dapat diandalkan bagi ASEAN. Mitra yang dapat dipercaya dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan mendorong kemakmuran,” ujarnya.

Prabowo turut menyambut baik upaya menyelaraskan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan visi Free and Open Indo-Pacific Jepang. Menurutnya, kedua kerangka tersebut dapat menjadi landasan penting dalam menjaga perdamaian, stabilitas, kemakmuran, dan inklusivitas di kawasan.