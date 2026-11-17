Bertemu Kabakom, Kapolri Pastikan Babat Habis Berita Hoaks

JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bertemu Kepala Badan Komunikasi (Kabakom) Pemerintah Syahganda Nainggolan di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi komunikasi dan penyampaian informasi mengenai program-program pemerintah kepada masyarakat.

Suyudi mengatakan, pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Polri dan Bakom, terutama dalam mengolah serta menyampaikan informasi terkait program pemerintah.

"Tentunya ini adalah bagian dari upaya sinergitas antara kita silaturahmi beliau dalam rangka penguatan untuk mengolah komunikasi dan informasi program-program pemerintah," kata Suyudi usai pertemuan tertutup tersebut.

Dia menjelaskan, Polri siap bersinergi dengan Bakom dalam memastikan informasi mengenai program unggulan Presiden Prabowo Subianto dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.

"Untuk itu, kami sepakat dan juga mengumumkan untuk pembukaan apa yang menjadi program-program pemerintah bisa sampai ke masyarakat secara utuh," ujar Suyudi.