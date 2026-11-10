Korlantas Bakal Terapkan Traffic Attitude Record Bisa Berujung SIM Dicabut, Apa Itu?

JAKARTA - Korlantas Polri berencana menerapkan sistem Traffic Attitude Record untuk merekam pelanggaran yang dilakukan pengemudi saat berkendara di jalan raya.

Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin mengatakan, melalui sistem tersebut, polisi akan memberikan penghargaan maupun sanksi kepada pengendara berdasarkan sistem poin.

"Kita akan mengembangkan yang namanya traffic attitude record. Dan itu traffic attitude record itu bahwa itu bentuk reward and punishment yang akan diberikan dengan sistem the merit point system yaitu poin penalti tambahan," kata Aries, Selasa (10/11/2026).

Dia menjelaskan, sistem serupa telah diterapkan di sejumlah negara maju. Penerapan kebijakan ini bertujuan mendorong pengendara, baik sepeda motor maupun mobil, agar lebih tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas.

Menurut Aries, pengemudi yang tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas akan memperoleh penghargaan. Mereka juga berpeluang mendapatkan kemudahan akses ketika melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).