Sejumlah Jenderal Dikabarkan Ditangkap dan Ditahan di Mako Brimob, Ini Penjelasan Mabes Polri

JAKARTA – Sejumlah perwira tinggi Polri dikabarkan ditangkap dan ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Namun belum diketahui siapa saja jenderal yang diamankan tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengatakan, pihaknya masih mengecek saat ditanya mengenai kabar itu.

Namun Isir malah menjawab soal penanganan demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Padahal wartawan sudah menanyakan soal pengamanan perwira tinggi Polri.

"Enggak (soal petinggi diamankan), saya bahas tadi ini, yang konteks kalau kita dalam proses untuk pengamanan, pelayanan, ini selalu kemudian setelah pelaksanaan kita lakukan evaluasi, seperti itu," kata Isir, Selasa (3/11/2026).

Saat ditanyakan lebih tegas lagi mengenai perwira diamankan, Isir justru kembali membahas soal pengamanan demo di Yogyakarta.