Heboh Kabar Penangkapan Sejumlah Jenderal, Polri Akan Gelar Konferensi Pers Sore Ini

Polri akan gelar konferensi pers terkait kabar penangkapan sejumlah jenderal polisi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Beredar kabar sejumlah perwira tinggi (pati) Polri ditangkap dan ditahan di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Polri pun bakal menggelar konferensi pers guna menjelaskan kabar tersebut.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, konferensi pers dijadwalkan berlangsung pada sore ini.

"Nanti ya, ditunggu ya," kata Isir saat ditemui di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

Namun, ia belum membeberkan waktu atau jam pelaksanaan konferensi pers tersebut. Sebelumnya, Isir menghadiri acara yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto di lokasi yang sama. Namun, Suyudi belum memberikan komentar terkait kabar penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri tersebut.

Sementara beredar kabar sejumlah perwira tinggi Polri ditangkap dan ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Bahkan, salah satu sosok yang disebut-sebut diamankan dikabarkan merupakan jenderal Polri berbintang empat.

Kabar tersebut juga dikaitkan dengan isu penyadapan. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai identitas maupun dugaan perkara yang melatarbelakangi kabar penangkapan tersebut.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.